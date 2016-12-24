Мошенники раскидывают по почтовым ящикам фальшивые счета на оплату ЖКХ

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Фактчекинговая платформа «Лапша Медиа» предупреждает, что мошенники вновь активно раскидывают фальшивые счета на оплату коммунальных услуг в почтовые ящики граждан.
Суть обмана проста – при оплате по QR-коду в поддельной квитанции деньги уходят не на оплату услуг ЖКХ, а на счета мошенников. Об обмане человек узнает после получения счета с задолженностью за прошлый месяц. Будьте бдительны.
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