Мордовский заповедник создаст уникальный музей для популяризации экологического туризма

«Заповедная Мордовия» объявила о реализации масштабного проекта по созданию Музея заповедного дела, который станет новым центром экологического просвещения и привлечения туристов в регион.

Музей призван развеять существующий стереотип о закрытости заповедников, предоставив широкой общественности возможность узнать больше о целях, задачах и достижениях заповедной системы России.

Экспозиция музея расскажет об истории заповедного дела и выдающихся личностях, внесших вклад в его развитие, а также о ключевых природоохранных проектах и работе по сохранению редких видов животных и растений, таких как тигр, леопард, снежный барс, зубр и стерх. Центральная экспозиция будет посвящена деятельности Мордовского заповедника.

Проект музея предусматривает большой главный зал, два вспомогательных зала, массу локаций, экспонатов и медиа.

Ожидается, что Музей заповедного дела внесет существенный вклад в повышение экологической грамотности населения и станет мощным стимулом для развития экологического туризма в Мордовии.