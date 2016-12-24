В Саранске гардеробщица лишилась 800 тысяч рублей после звонка «виртуального начальника»

На уловку телефонных аферистов попалась 73-летняя жительница мордовской столицы. Ранее женщина работала гардеробщицей в учреждении культуры и поверила сообщению, поступившему от имени бывшего руководителя.

По информации МВД по РМ, потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей пришло пугающее послание от абонента с фотографией, именем и фамилией директора организации, где она трудилась. Руководитель сообщал, что в учреждении произошла утечка персональных данных работников и пенсионеров, в связи с чем правоохранительными органами проводится проверка. Соответственно, пенсионерке следовало продолжить разговор с сотрудниками ФСБ и банка.

Позвонившие персонажи убедили женщину, что в результате утечки персональных данных злоумышленники могут похитить ее деньги и оформить кредиты от имени потерпевшей. Чтобы помешать этому требовалось обналичить все сбережения и перечислить средства на безопасный счет.

Жительница Саранска сняла все накопления в размере 800 тысяч рублей и перевела по указанным ей реквизитам. В дальнейшем беседа с родственниками помогла пенсионерке понять, что она стала жертвой мошенников, после чего она обратилась в полицию.