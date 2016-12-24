Школьники Мордовии могут повысить свою финансовую грамотность на онлайн-уроках

Стартовал весенний сезон онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Они рассчитаны на школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Подключиться к занятиям можно индивидуально или вместе с классом.



В весенней сессии предусмотрены два новых урока. Слушателям расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Участники научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и узнают, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами.

Всего в расписании 29 уроков по финансовой грамотности и профориентации. Слушатели могут подобрать для себя удобный день и часы просмотра. Выбрать урок и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте проекта.

Занятия продлятся до 18 апреля.

В Мордовии в 2024 году онлайн-уроки по финансовой грамотности посмотрели более 24 тысяч раз.