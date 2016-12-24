В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции фиксируют многочисленные дефекты на дорогах

Сообщается, что в ходе инструментального обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог в Саранске и проходящих по территории республики магистралей федерального значения сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия.

По выявленным недостаткам в отношении ответственных за содержание дорог организаций - АО «Мордовавтодор» и Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска - составлены административные материалы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Отмечается, что в наступившем году за нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения, выявленных на территории Мордовии, в отношении должностных и юридических лиц было возбуждено уже более 20 дел об административных правонарушениях.