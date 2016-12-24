В Мордовии завершена модернизация службы занятости

В Мордовии в рамках национального проекта «Демография» завершена модернизация службы занятости. Кадровые центры нового типа работают в каждом районе республики и в Саранске. Первые четыре обновили в 2019 году, остальные 19 – в 2024 году.

Во всех центрах провели капитальный ремонт, создали комфортные условия для сотрудников, соискателей и работодателей. Во всех помещениях используется единый фирменный стиль бренда «Работа в России». Выделены функциональные зоны, обеспечен доступ к цифровым сервисам и создана удобная навигация.

«Кадровый центр стал максимально клиентоориентированным и проактивным, он предлагает не просто поиск работы, а индивидуальный подход и комплексное сопровождение. Новые подходы в работе специалистов уже доступны клиентам обновленного центра занятости. Мы видим результат – это трудоустройство. В 2024 году нашли работу около восьми тысяч человек, из них около трех тысяч подростков, работающих в свободное от учебы время», — рассказал директор Кадрового центра Республики Мордовия Игорь Юрченков.

Служба занятости отказалась от бумажных заявлений и бланков. Большинство операций совершаются через портал «Работа в России», благодаря чему услуги и сервисы можно получить проактивно. Особое внимание в рамках модернизации уделили повышению квалификации и профессиональных навыков сотрудников. Обучение прошли более 140 человек по 24 программам. Вместо инспекторов с клиентами теперь работают карьерные консультанты.

Отметим, что в прошлом году национальный проект «Демография» завершился. С 2025 года стартовал новый национальный проект «Кадры». В его рамках продолжится работа по адресной поддержке работодателей и соискателей, а также по подготовке кадров под потребности рынка труда.