В Мордовии вновь немного подросла заболеваемость ОРВИ

По информации Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии за минувшую неделю вновь немного подросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За период с 27 января по 2 февраля за медицинской помощью в республике обратились 4208 человек, что на 4,9% выше уровня предыдущей недели.

Отмечается, что в эпидемический процесс на сегодня вовлечены все возрастные группы населения с преобладанием взрослых жителей региона. По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии, а также регистрируются единичные случаи вирусов гриппа А(H1N1)/2009 sw и гриппа В.