В Мордовии растет интерес к социальному предпринимательству

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты малого и среднего бизнеса получают финансовые и нефинансовые меры поддержки, что способствует росту количества предпринимателей, в том числе и социальных. К началу февраля 2025 года в Мордовии уже зарегистрировано 67 таких предприятий.



По всей России этот сегмент демонстрирует положительную динамику с приростом к концу прошлого года 11%.



«На данный момент реестр насчитывает 12 212 субъектов, что на 1281 участника больше, чем годом ранее», — сообщила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.



Для поддержки социального предпринимательства на базе центров «Мой бизнес» созданы центры инноваций социальной сферы, которые предоставляют различные консультации, запускают образовательные и акселерационные программы, а также семинары и тренинги.

Социальные предприниматели часто работают в тех нишах, где традиционный бизнес не видит прибыли, открывая новые возможности рынка и внедряя инновационные решения в различных сферах.



О всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.