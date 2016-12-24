Саранский учитель похитил из своей школы 10 ноутбуков

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по подозрению в краже компьютерной техники. На воровстве попался учитель одной из саранских школ.

29 января в дежурную часть полиции поступило сообщение директора школа о хищении из кабинета 10 ноутбуков. Предварительная сумма ущерба составила 375 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Им оказался учитель этого же образовательного учреждения. Похищенное имущество он сдал в ломбарды.

По словам фигуранта, в конце декабря он забрал из школьного кабинета ноутбук на ремонт. После устранения поломки он решил не возвращать технику, и в этот же день сдал ноутбук в ломбард за 10 тысяч рублей.

На протяжении последующих нескольких недель учитель сдал в разные ломбарды еще девять ноутбуков, выручив за них от 8 до 10 тысяч рублей. В дальнейшем техника была перепродана третьим лицам.

Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый не отрицает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.