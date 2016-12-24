Житель Саранска обвиняется в махинациях в сфере автострахования на 6 миллионов рублей

ФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 37-летнего жителя г. Саранска, причастного к покушению на мошенничество в сфере автострахования в особо крупном размере.

Так, в период с марта 2024 года по январь 2025 года фигурант изготовил поддельные документы (копии паспортов РФ, свидетельства о смерти, постановление об отказе в возбуждении уголовных дел, в отдельных случаях - документы на погребение) о наступлении страховых случаев со смертельным исходом в результате ДТП. Фиктивные материалы мужчина предоставил в филиалы страховых компаний, расположенных в разных субъектах РФ, для получения выплат на общую сумму более 6 млн рублей, 2,3 млн из которых им были обналичены.

Также установлено, что для конспирации обвиняемый на каждый эпизод противоправной деятельности использовал разные сим-карты для связи. Они служили для активации банковских карт, зарегистрированных на неустановленных лиц, в последующем на них поступали выплаты от страховых компаний.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружены телефоны, банковские и сим-карты, печати и бланки различных организаций, 980 тысяч рублей, а также база данных страховых компаний.

По 13 фактам противоправной деятельности на жителя Саранска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.