В Мордовии двое молодых людей погибли в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 31 января в Торбеевском районе около полуночи на трассе М-5 «Урал» не имеющий водительских прав 23-летний молодой человек за рулем автомашины «ВАЗ 21041» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.

На «встречке» отечественная легковушка столкнулась с микроавтобусом «Пежо Боксер» под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир автомашины «ВАЗ 21041» от полученных травм скончались. Водителю микроавтобуса медики назначили амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, мужчина из «Пежо Боксер» находился в трезвом состоянии, у водителя автомашины «ВАЗ 21041» взята кровь на анализ.