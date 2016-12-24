В Мордовии провели телемост по вопросам безопасного детства и профилактики терроризма

30 января на площадке центра «Педагог 13.ру» в рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2928 годы состоялся телемост «Линия жизни: стратегии, практики, ресурсы обеспечения безопасного детства. Профилактика террористических и экстремистских проявлений» для классных руководителей, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций Республики Мордовия, социальных педагогов и педагогов-психологов.

В обсуждении актуальной темы с 263 педагогами приняли участие заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности АТК в Республике Мордовия Администрации Главы РМ и Правительства РМ Светлана Юдина, директор Координационного центра МГУ им. Н.П. Огарёва Сергей Гладышев, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Лицей №31» г. Саранска Елена Федулова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «МОУ Лицей № 7» г. Саранска Юлия Карачевцева.

Были рассмотрены базовые вопросы организации работы по формированию у школьников антитеррористического мировоззрения и недопущения их вовлечения в деструктивную деятельность. Также обсудили инструментарий, применяемый специалистами на практике, наметили направления взаимодействия и дальнейшего развития профилактической деятельности в образовательной сфере и молодежной среде региона.

Кроме того, педагогов нацелили на организацию работы с обучающимися по участию во Всероссийском конкурсе к 80-летию Великой Победы "Герои Отечества моими глазами", который проводится при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия в рамках грантового проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора".