Центр «Мой бизнес» приглашает на день открытых дверей

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Центр «Мой бизнес», работающий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», приглашает начинающих и действующих предпринимателей на день открытых дверей: «Социальный контракт в 2025 году: Порядок и условия заключения. Вопросы и ответы».
На мероприятии выступят представители Центра занятости населения и Комплексного центра социального обслуживания, которые обсудят с участниками встречи:
- виды социального контракта и условия его получения
- порядок начисления, размеры, сроки и отчетность
- изменения в порядке получения контракта.
Мероприятие состоится 12 февраля 2025 года в 15:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: Саранск, ул. Московская, 14 (2 этаж).
Участие бесплатное! Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3G662q.
Подробнее о семинаре можно узнать по телефону Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии