Центр «Мой бизнес» приглашает на день открытых дверей

Центр «Мой бизнес», работающий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», приглашает начинающих и действующих предпринимателей на день открытых дверей: «Социальный контракт в 2025 году: Порядок и условия заключения. Вопросы и ответы».

На мероприятии выступят представители Центра занятости населения и Комплексного центра социального обслуживания, которые обсудят с участниками встречи:

- виды социального контракта и условия его получения

- порядок начисления, размеры, сроки и отчетность

- изменения в порядке получения контракта.

Мероприятие состоится 12 февраля 2025 года в 15:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: Саранск, ул. Московская, 14 (2 этаж).

Участие бесплатное! Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3G662q.

Подробнее о семинаре можно узнать по телефону Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.