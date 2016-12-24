В Мордовии повышается безопасность объектов информационной инфраструктуры

С 2025 года цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика» будут реализовываться в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета и лидерства.

В республике постоянно ведется работа по повышению безопасности объектов информационной инфраструктуры. С декабря 2023 года интернет-ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления защищаются от DDoS-атак. В прошлом году было зарегистрировано 19 таких попыток нападения, все успешно отразили.

Также в июне 2024 года завершена аттестация региональной автоматизированной информационной системы исполнения услуг и проведена работа по технической поддержке интернет-ресурсов органов власти. Приобретено более 1600 лицензий на антивирусное обеспечение.

В целях повышения защищённости информационной инфраструктуры региона, а также предотвращения реализации угроз безопасности информации, связанных с эксплуатацией уязвимостей программного обеспечения, в органы власти и организации направлены 130 информационных сообщений с организационными и техническими мерами от ФСТЭК России и 16 информационных сообщений от Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам.

Кроме того, продолжаются работы по заключению контракта на оказание услуг по закупке, установке и настройке средств защиты информации и аттестации геоинформационной системы «Геоаналитический центр управления АПК Республики Мордовия» и Инвестиционной карты Республики Мордовия.