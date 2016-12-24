Житель Саранска может лишиться «Мерседеса» за нетрезвое вождение

В ходе проведения рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» в Саранске на ул. Косарева сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена автомашина «Мерседес Бенц» под управлением 34-летнего водителя, который управлял транспортным средством с признаками опьянения.

По информации МВД по РМ, в ходе проверки документов было установлено, что мужчина лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. В октябре 2022 года судом он был признан виновным в административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, однако водительское удостоверение сдал только в августе прошлого года.

На водителя инспекторы ДПС составили административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, повторное управление транспортным средством, будучи лишенным прав и за неуплату административного штрафа в срок.

«Мерседес Бенц» был изъят и перемещен на специализированную стоянку. Вполне вероятно, что мужчине придется ответить и по ст.264.1 УК РФ. Тогда в случае признания его виновным, суд может конфисковать иномарку в пользу государства.