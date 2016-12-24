В Мордовии регистрируются единичные случаи заболевания гриппом

По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю к медикам за помощью обратились 4 тысячи человек, что на 5,7% выше предыдущих показателей.

По результатам лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, парагрипп, РС-вирус), а также регистрируются единичные случаи вирусов гриппа А(H1N1)/2009 sw.