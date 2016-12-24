В Мордовии прошли лекции Общества «Знание» об освобождении Ленинграда от фашистской блокады

К памятной дате просветительская организация проводит лекции, экскурсионные маршруты и встречи о блокаде города, о символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой веры в победу. Мероприятия прошли в рамках трека Знание.Герои и в Республике Мордовия.

Лекции Российского общества «Знание» состоялись на площадках вузов, колледжей и школ Саранска и Ковылкино. Их участниками стали почти 500 студентов и школьников Лицея МГУ им. Н.П. Огарёва, гимназии №19, лицея №7, Саранского политехнического техникума, Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Ковылкинского аграрно-строительного колледжа, Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева.

Так, в студии Российского общества «Знание» в Саранске проходили лекции заместителя декана факультета среднего профессионального образования Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева Виктора Артемова. Он подробно рассказал о событиях, связанных с блокадой, героизме жителей осаждённого города, их невероятной стойкости и мужестве. Особое внимание было уделено историческим фактам, воспоминаниям очевидцев и роли Ленинграда в общей победе над фашизмом. Лекции сопровождались архивными фотографиями, документами и видеоматериалами, что позволило слушателям глубже погрузиться в атмосферу тех лет.

«Подобные мероприятия важны для сохранения исторической памяти и передачи её подрастающему поколению. Блокада Ленинграда - это не просто страница истории, это урок мужества и силы духа, который должен знать каждый. Мы обязаны помнить о подвиге наших предков и чтить их память», - подчеркнул Виктор Артемов.

Лекции получили положительные отзывы от участников. Многие выразили надежду на продолжение подобных образовательных проектов. Часть мероприятий прошли с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов - дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы «Дорога жизни», которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей.

Кроме того, все желающие могут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданный Обществом «Знание». Зачем нацистская Германия взяла в кольцо город русской революции, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова цена «Дороги жизни». В каждой серии через объектив камеры оператора - жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.

Подробная информация о мероприятиях Российского общества «Знание» доступна на сайте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года - Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года - Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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