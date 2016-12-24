В Мордовии при пожаре погиб одинокий 91-летний мужчина

По информации Следственного комитета пор РМ, сотрудники ведомства проводят процессуальную проверку по факту гибели в огне 91-летнего мужчины.

Установлено, что днем 30 января в частном жилом доме в селе Пичеуры Чамзинского района произошел пожар. О возгорании в пожарно-спасательную службу сообщила соседка.

В результате ЧП погиб проживавший один хозяин жилища. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи.

Прибывшие на место вызова огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров.

Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.