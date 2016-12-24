Юная жительница Саранска оставила семью без полутора миллионов рублей

Очередной случай безрассудной доверчивости с разорительными последствиями зарегистрировали полицейские в столице Мордовии. Жертвами фальшивых брокеров стали двое родных людей - 37-летняя менеджер металлургического завода и ее 18-летняя дочь.

По информации МВД по РМ, в полиции девушка рассказала, что некоторое время назад в поисках работы она заполнила анкету на одном из сайтов. 14 января ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать на инвестировании денежных средств.

Заинтересованная барышня продолжила общение со «специалистом» уже по скайпу, где ей объяснили регламент и порядок получения дохода. Установив по рекомендации на смартфон нужную программу, юная жительница Саранска приступила к делу. Сначала она оперировала скромными суммами, но затем вошла во вкус и внесла на счет личные сбережения и кредитные средства в размере более 1 млн рублей.

Сложности у девушки начались при попытке вывести заработанное. Ей объяснили, что нужно добавить еще одного совладельца счета, через которого можно будет забрать прибыль. Доверчивая особа обратилась за помощью к своей матери, которая по рекомендации неизвестного оформила на себя кредит и перевела дочери на карту около полумиллиона рублей.

Эти деньги также были зачислены на брокерский счет, но это не решило вопрос с получением денежных средств. В результате, потерпевшие обратились в полицию.