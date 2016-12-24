Судебные приставы Мордовии отправили на родину «чародея» из Молдовы

В январе этого года судебные приставы Мордовии вернули на родину четверых иностранных граждан, незаконно находившихся в России. Среди них оказался гражданин Молдовы, который зарабатывал на жизнь предсказаниями – он аттестовал себя тарологом и магически одаренным мистиком.

В Службе судебных приставов отмечают, что несмотря на способность «видеть будущее», провидец так и не смог предугадать подобной миграционной развязки.

Кроме него, домой отправились граждане Болгарии и Узбекистана. Все они нарушили миграционное законодательство, и теперь ближайшие годы им будет закрыт въезд в Россию.