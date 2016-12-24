Житель Саранска осужден за «родственный» угон иномарки

19-летний парень из столицы Мордовии выслушал приговор суда за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Молодой человек на пьяную голову угнал машину своего отчима.

По информации МВД по РМ, вечером 30 октября минувшего года в полицию поступило сообщение супруги владельца автомобиля «Мицубиси Аутлендер» о пропаже автомашины. Внедорожник был припаркован во дворе дома в Пролетарском районе Саранска, но на месте его не оказалось.

По ориентировке сотрудники Госавтоинспекции остановили исчезнувший автомобиль на улице Коваленко. За рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился не имеющий водительских прав молодой человек. Это оказался пасынок владельца внедорожника.

Выяснилось, что в тот день парень распивал с отчимом в гараже спиртное. В какой-то момент молодому человеку пришла в голову мысль прокатиться на иномарке. Он тайно взял из барсетки отчима ключи от внедорожника и стал колесить на нем по улицам Саранска, пока не был остановлен около полуночи инспекторами ДПС.

Приговором суда семейному угонщику было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.