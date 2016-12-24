В Доме Республики обсудили разработку Стратегии развития системы образования до 2036 года

30 января в Доме Республики состоялась стратегическая сессия по обсуждению разработки Стратегии развития системы образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. В работе сессии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев, представители Госсобрания и Правительства республики, а также профессионального сообщества. На видеоподключении были педагоги, руководители образовательных организаций, ректоры вузов, родители, представители общественных организаций, работодатели.

Андрей Николаев отметил: от качества образования зависит процветание страны, ее технологический суверенитет. Российская система образования всегда была одной из лучших, но сейчас нужно реагировать на новые вызовы. Всё это будет предусматривать разрабатываемая по поручению Президента страны стратегия развития системы образования. «Документ будет носить фундаментальный характер», - подчеркнул заместитель министра. Поэтому стратегические сессии проходят сейчас по всей стране.

О достижениях региональной системы образования рассказала министр образования РМ Елена Солдатова. «За время реализации национального проекта «Образование» Мордовия получила на развитие более 12 млрд федеральных средств: это капремонты, современное оборудование, горячее питание и многое другое. Личная включенность Главы нашей республики А.А. Здунова в вопросы отрасли позволила активно участвовать во всех предлагаемых инициативах и за счет средств консолидированного бюджета решать вопросы безопасности, доступности детского отдыха, поддержки детей и педагогов», - подчеркнула она.

Среди значимых результатов региона первые места в стране по показателю «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, мы входим в десятку регионов по результативности участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Республиканский лицей для одаренных детей занимает 15 место в рейтинге 300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

У республики первое место по охвату программами дополнительного образования детей.

В 2024 году Республика Мордовия определена регионом, где наилучшим образом созданы условия для организации школьного питания (гран-при конкурса «Лучшая школьная столовая»).

Система среднего профессионального образования занимает 14 место в стране и 2 место в округе по синхронизации с потребностями экономики.

На сессии с предложениями в разрабатываемую стратегию от педагогической общественности выступили директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин, учитель русского языка и литературы Центра образования «Тавла» - СОШ № 17 Евгения Макарова.

Подводя итоги своего визита, Андрей Николаев отметил: «Мордовия занимает первые строки и входит в десятку тех субъектов РФ, которые своевременно и в полном объёме выполняют все наши инфраструктурные мероприятия. В первую очередь это касается программы строительства школ, капремонта и других наших инфраструктурных проектов».

Артём Здунов подчеркнул: «Будем продолжать работать в том же темпе, почти 7 миллиардов будет направлено на капремонт 58 школьных зданий. Это большая работа, её нужно сделать в срок, мы заявились и были поддержаны на конкурсной основе. По школе № 9 Саранска - она была в аварийном состоянии, родители переживали, где будет новое здание, просили, чтобы ее поставили на том же месте. Мы завершили проект, сделали госэкспертизу. Будем ремонтировать и детские сады - их 14. По программе «Профессионалитет» отработали уже по 6 учреждениям СПО, 4 учреждения у нас в планах на ближайший бюджетный цикл».

В рамках рабочего визита в Мордовию Андрей Николаев в сопровождении Артема Здунова посетил Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности, это учреждение СПО - участник федерального проекта «Профессионалитет» 2023 года, а в 2025-26 годах здесь будет проведен еще и капитальный ремонт.