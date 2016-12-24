Житель Мордовии осужден за совершение теракта на объекте РЖД

Центральный окружной военный суд признал виновным 23-летнего жителя Мордовии в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Установлено, что злоумышленник, действуя со знакомыми из числа жителей региона, вступил по интернету в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить террористический акт на российских предприятиях.

В декабре 2022 года фигурант, находясь на территории Алатырского района Чувашской Республики, по указанию украинского куратора поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике.

Задержанный полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Также следует отметить, что в марте 2024 года организатор преступной группы, 20-летний житель п. Тургенево Ардатовского района, был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима.