В Саранске провели операцию «Нелегальный мигрант»

В рамках проводимого на территории столицы Мордовии оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники МВД по РМ провели проверки мест массового пребывания иностранных граждан.

В студенческом общежитии на улице Богдана Хмельницкого правоохранители проинспектировали более 70 постояльцев. Сотрудниками УНК на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер были направлены двое подданных Республики Таджикистан. По результатам освидетельствования, потребление наркотических средств или психотропных веществ не установлено.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии также были проверены городские рынки и торговые объекты, расположенные по улицам 2-я Промышленная, Косарева, Миронова, Веселовского, Полежаева, Центральная Соборная мечеть. В поле зрения силовиков попали свыше 170 мигрантов.

Как сообщает МВД по РМ, за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности были привлечены 49 иностранцев. Судами республики принято 4 решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.