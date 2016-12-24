Рузаевская модельная библиотека стала центром развития и образования для детей

«Это наша жемчужина!»
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За время реализации национального проекта «Культура» 17 библиотек Мордовии переоснастили по модельному стандарту, три из них – в прошлом году. Новые пространства сочетают в себе комфортные условия с доступом к новейшим информационным технологиям.
Дизайн каждой модельной библиотеки отражает определенную идею, связанную в том числе и с местом расположения. В Рузаевке новое пространство называется «Революция чтения». Город железнодорожников известен революционным движением в XX веке.
Библиотека нового поколения расположена в историческом центре и стала частью социокультурной инфраструктуры Рузаевки. Это современный центр развития и образования для детей и подростков, место познавательного досуга. На ее базе проводятся различные занятия, в том числе и профориентационные.
Пространство библиотеки функциональное и книгоцентричное. Посетители здесь не только читают книги, но и общаются. Выделены три функциональные зоны:
Отметим, преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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