Рузаевская модельная библиотека стала центром развития и образования для детей

За время реализации национального проекта «Культура» 17 библиотек Мордовии переоснастили по модельному стандарту, три из них – в прошлом году. Новые пространства сочетают в себе комфортные условия с доступом к новейшим информационным технологиям.

Дизайн каждой модельной библиотеки отражает определенную идею, связанную в том числе и с местом расположения. В Рузаевке новое пространство называется «Революция чтения». Город железнодорожников известен революционным движением в XX веке.

Библиотека нового поколения расположена в историческом центре и стала частью социокультурной инфраструктуры Рузаевки. Это современный центр развития и образования для детей и подростков, место познавательного досуга. На ее базе проводятся различные занятия, в том числе и профориентационные.

Пространство библиотеки функциональное и книгоцентричное. Посетители здесь не только читают книги, но и общаются. Выделены три функциональные зоны:

«ВоКруг чтения» - зал информации и обслуживания читателей, оснащенный Системой автоматизации библиотек ИРБИС 64

«ЗнаниУм» - образовательная и развивающая площадка, в том числе Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай

«ПроГород» - пространство для проведения культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий.

Отметим, преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.