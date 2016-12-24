В Мордовии сотрудники полиции оперативно отыскали пропавшего 78-летнего пенсионера

Сообщение об исчезновении пожилого мужчины поступило в отдел полиции Ромодановского района ранним утром 28 января. Местная жительница рассказала, что ночью ее 78-летний отец ушел из дома и пропал.

По информации МВД по РМ, к поискам престарелого человека подключились начальник ОУР ОМВД Илья Горбунов и участковый уполномоченный полиции Вячеслав Саламчев.

В ходе поисковых мероприятий около 7 утра пожилой мужчина был обнаружен в сугробе на берегу реки Инсар. По его словам, в ходе ночной прогулки он направился в сторону реки, расположенной примерно в 200 метрах от дома. Но по пути споткнулся и скатился с обрыва. Сначала пенсионер пытался самостоятельно выбраться из снежной ловушки, но в силу преклонного возраста не смог этого сделать и быстро потерял силы.

После осмотра медиками пожилого мужчины сотрудники полиции передали спасенного родственникам, которые искренне поблагодарили стражей правопорядка за профессионализм, чуткость и поддержку.