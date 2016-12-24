Сотрудники УФСИН по РМ на собранные средства приобрели для бойцов СВО два беспилотника

Репортер

Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия на собранные средства приобрели два беспилотных летательных аппарата и комплектующие к ним.

Гуманитарная помощь в ближайшее время будет доставлена участникам специальной военной операции.

В ведомстве отмечают, что это не первый гуманитарный груз, собранный сотрудниками УФСИН по РМ для отправки на передовую.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1