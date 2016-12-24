Сотрудники УФСИН по РМ на собранные средства приобрели для бойцов СВО два беспилотника

Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия на собранные средства приобрели два беспилотных летательных аппарата и комплектующие к ним.

Гуманитарная помощь в ближайшее время будет доставлена участникам специальной военной операции.

В ведомстве отмечают, что это не первый гуманитарный груз, собранный сотрудниками УФСИН по РМ для отправки на передовую.