Сотрудники УФСИН по РМ на собранные средства приобрели для бойцов СВО два беспилотника

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия на собранные средства приобрели два беспилотных летательных аппарата и комплектующие к ним.
Гуманитарная помощь в ближайшее время будет доставлена участникам специальной военной операции.
В ведомстве отмечают, что это не первый гуманитарный груз, собранный сотрудниками УФСИН по РМ для отправки на передовую.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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