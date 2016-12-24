В Мордовии соискатели находят работу в среднем за 23 дня

«Это начало очень большого пути!»
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Такие данные приводит служба занятости Мордовии. В минувшем году карьерные консультанты помогли с трудоустройством почти восьми тысячам жителей республики.
Наиболее востребованные сферы — торговля, производство, образование, медицина, транспорт и связь.
Всего за содействием в поиске работы в службу занятости Мордовии за год обратились более 11,6 тысяч человек, свыше 7,8 тысяч вскоре приступили к исполнению новых трудовых обязанностей.
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