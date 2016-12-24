В Мордовии уборщица польстилась на золото клиентки

Жительница Ромодановского района заявила в полицию о хищении у нее из дома двух комплектов золотых сережек, общей стоимостью около 55 тысяч рублей. Полицейские быстро установили виновницу золотой пропажи.

По информации МВД по РМ, потерпевшая рассказала, что украшения она хранила в шкатулке в спальне. Сначала она там не обнаружила одной пары золотых сережек, а спустя время и второй - с белым жемчугом.

Полицейские выяснили, что женщина пользовалась услугами одной из клининговых компаний, откуда к ней для уборки раз в месяц приходили две работницы. В последующем работницы уволились из организации, но продолжили оказывать услуги клиентке. Домовладелица им доверяла, поэтому во время их прихода и уборки могла уйти из дома по делам.

Сотрудники полиции быстро установили, что к краже причастна одна из уборщиц - 43-летня жительница Саранска выдала похищенное имущество. Теперь ей предстоит отвечать по ст. 158 УК РФ «Кража».