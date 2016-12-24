В Мордовии развивают систему подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности

В 2025 году в Мордовии продолжается реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Целью стратегической инициативы является развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг и создание международной экспортной инфраструктуры.

Так, министерство промышленности, науки и новых технологий Мордовии совместно с вузами республики развивают систему подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. В 2024 году МГУ им. Н.П. Огарева выпустил 87 студентов, завершивших обучение по образовательным программам в этом направлении.

Кроме того, в 2023 году по итогам конкурса «Экспортер года» были награждены 11 субъектов МСП и 3 компании крупного бизнеса. В 2024 году инициировано проведение в Мордовии нового регионального конкурса в области международной кооперации и экспорта «Лидеры экспорта Республики Мордовия». По его итогам были награждены 15 субъектов МСП и 3 компании крупного бизнеса.