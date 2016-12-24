Бизнес Мордовии научат планировать свою прибыль

«Это начало очень большого пути!»
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Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится мастер-класс «Постройте финансовую стратегию на 2025 год». В онлайн формате бизнесу передадут знания из области финансовой грамотности.
Занятие позволит изучить инструменты для точного планирования прибыли в бизнесе, узнать, как строить финансовую стратегию и сделать это уже на текущий год.
Эксперт расскажет:
- как выстроить финансовую стратегию бизнеса
- про инструменты для точного прогнозирования и планирования прибыли
- о возможностях улучшить бизнес-процессы и повысить их эффективность в собственной компании.
Участников онлайн занятия ожидает немного теории и много практических советов по планированию прибыли с точностью 90%, а также практический разбор реальных бизнес-проектов.
Онлайн мастер-класс пройдет 30 января с 14:00 до 15:30 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный быстрый интернет.
Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3G3tN7.
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