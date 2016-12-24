Бизнес Мордовии научат планировать свою прибыль

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится мастер-класс «Постройте финансовую стратегию на 2025 год». В онлайн формате бизнесу передадут знания из области финансовой грамотности.

Занятие позволит изучить инструменты для точного планирования прибыли в бизнесе, узнать, как строить финансовую стратегию и сделать это уже на текущий год.

Эксперт расскажет:

- как выстроить финансовую стратегию бизнеса

- про инструменты для точного прогнозирования и планирования прибыли

- о возможностях улучшить бизнес-процессы и повысить их эффективность в собственной компании.

Участников онлайн занятия ожидает немного теории и много практических советов по планированию прибыли с точностью 90%, а также практический разбор реальных бизнес-проектов.

Онлайн мастер-класс пройдет 30 января с 14:00 до 15:30 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный быстрый интернет.

Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3G3tN7.