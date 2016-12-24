В Саранске прошла конференции регионального отделения ОНФ в РМ

29 января в Саранске прошла конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

На конференции было объявлено о пополнении состава регионального штаба Народного фронта Республики Мордовия новыми представителями. Новые члены штаба привнесут свежие идеи и инициативы, что позволит более эффективно освещать и решать актуальные проблемы региона.

Также на мероприятии состоялась церемония вручения наград Центрального исполкома Народного Фронта. Нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы» за вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также поддержку семей участников специальной военной операции отмечены активисты движения.