В Саранске прошла конференции регионального отделения ОНФ в РМ

«Это начало очень большого пути!»
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29 января в Саранске прошла конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
На конференции было объявлено о пополнении состава регионального штаба Народного фронта Республики Мордовия новыми представителями. Новые члены штаба привнесут свежие идеи и инициативы, что позволит более эффективно освещать и решать актуальные проблемы региона.
Также на мероприятии состоялась церемония вручения наград Центрального исполкома Народного Фронта. Нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы» за вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также поддержку семей участников специальной военной операции отмечены активисты движения.
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