В Саранске стартует региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
30 января юные дарования со всей Мордовии продемонстрируют на олимпиаде свои знания и умения в перспективных технологических областях.
В этом году олимпиада проходит по четырем направлениям:
- Робототехника
- Решение изобретательских задач
- Конкурс «Управление и программирование БПЛА»
- Игра «Что? Где? Когда?».
В декабре минувшего года в республике проводился муниципальный этап олимпиады, в котором принимали участие более 200 школьников 8-11 классов и учащихся 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования.
Победители и призеры прошли на следующую – республиканскую ступень. Лучшие из них по итогам регионального этапа продолжат борьбу за победу в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.
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