В Саранске стартует региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

30 января юные дарования со всей Мордовии продемонстрируют на олимпиаде свои знания и умения в перспективных технологических областях.

В этом году олимпиада проходит по четырем направлениям:

- Робототехника

- Решение изобретательских задач

- Конкурс «Управление и программирование БПЛА»

- Игра «Что? Где? Когда?».

В декабре минувшего года в республике проводился муниципальный этап олимпиады, в котором принимали участие более 200 школьников 8-11 классов и учащихся 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования.

Победители и призеры прошли на следующую – республиканскую ступень. Лучшие из них по итогам регионального этапа продолжат борьбу за победу в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.