В Саранске две легковушки не поделили перекресток

По информации Госавтоинспекции республики, 28 января в 18.55 на ул. Строительной в Саранске 67-летний мужчина за рулем автомашины «ВАЗ 2110» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115» под управлением 56-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП водители с различными травмами доставлялись в лечебные учреждения, откуда после оказания медицинской помощи были отпущены домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным дорожных полицейских, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии. На виновника составили протокол за невыполнение требования уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.