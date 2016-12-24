В Саранске две легковушки не поделили перекресток

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По информации Госавтоинспекции республики, 28 января в 18.55 на ул. Строительной в Саранске 67-летний мужчина за рулем автомашины «ВАЗ 2110» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115» под управлением 56-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП водители с различными травмами доставлялись в лечебные учреждения, откуда после оказания медицинской помощи были отпущены домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным дорожных полицейских, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии. На виновника составили протокол за невыполнение требования уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.
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