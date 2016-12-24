В Мордовии будут судить налетчика на сельский магазин

47-летний житель Ленинградской области будет держать ответ за разбой с применением оружия. В декабре прошлого года его по горячим следам задержали сотрудники полиции.

По информации МВД по РМ, вечером 10 декабря поступило сообщение о совершенном разбое в магазине села Такушево Теньгушевского района. Около шести часов вечера в торговую точку заявился мужчина в маске и угрожая продавцу тесаком, потребовал передать ему всю имеющуюся в кассе наличность, а также продукты питания, спиртные напитки и сигареты. Забрав товары и 6 тысяч рублей, криминальный визитер покинул место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на подозреваемого и задержали по месту его проживания в селе Старая Качеевка. В его доме были обнаружены похищенные денежные средства, а также товары из магазина.

По словам 47-летнего жителя Ленинградской области, в Мордовии он проживал в доме, оставшемся ему от бабушки. При этом мужчина постоянного места работы не имел и периодически уезжал на родину и возвращался обратно.

Сразу же после успешной «операции» он устроил застолье, а на похищенные деньги планировал уехать в Ленинградскую область, но не нашел такси до вокзала. По пути домой он выбросил орудие преступления, которое в последующем было обнаружено полицейскими в поле.

Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности товарищ был заключен под стражу. По ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» ему грозит до 10 лет лишения свободы.