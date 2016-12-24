Пострадавшие на производстве жители Мордовии получили новые автомобили

Шесть жителей Мордовии, которые в разные годы пострадали на производстве, получили новые автомобили «Лада Грианта» от регионального отделения Социального фонда РФ. Ключи от машин им вручил управляющий отделением Владимир Василькин.

Все автомобили оснащены ручным управлением и адаптированны под конкретного получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей.

Обладателями нового автотранспорта в специальной комплектации стали жители Рузаевки, Ардатовского, Дубенского, Краснослободского и Чамзинского районов республики.

«Машины в качестве средства реабилитации отделение СФР по Мордовии закупает ежегодно за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Автомобили передаются получателям в безвозмездное пользование на 7 лет. В течение этого срока отделение частично компенсирует владельцам расходы на топливо и текущий ремонт, а один раз они могут произвести капитальный ремонт авто с частичной оплатой за счет бюджетных средств. По окончании срока эксплуатации и при наличии медицинских показаний транспорт заменяется новым, а прежний остается у владельца в собственности», — отметил Владимир Василькин.

Нуждаемость человека в специальном транспортном средстве определяется медико-социальной экспертизой (МСЭ) и вносится в индивидуальную программу реабилитации пострадавшего.