Заключенный мордовской колонии признан виновным в реабилитации нацизма

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с региональным УФСИН пресечена противоправная деятельность 27-летнего заключенного, причастного к реабилитации нацизма.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с августа 2023 года по январь 2024 года уроженец Ставропольского края в условиях исправительного учреждения публично оправдывал идеологию нацизма. Фигурант в присутствии других осужденных демонстрировал нацистскую символику, высказывал одобрение геноцида в годы Второй мировой войны, признанного Международным военным трибуналом преступлением.

Следователями СУ СК России по Республике Мордовия в отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 1. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Заключенный вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину и приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора окончательное наказание ему назначено в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима.