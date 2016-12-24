Общение на сайте знакомств обошлось жительнице Саранска в 1 миллион рублей

Мошенники смогли «зацепить» 37-летнюю женщину из столицы Мордовии через интернет-сайт для знакомств. По совету виртуального кавалера дама решила заработать на биржевых спекуляциях, но вместо этого угодила в объятия финансовых вампиров.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала о плачевном опыте общения с дистанционными аферистами. Все началось с переписки на сайте знакомств с неким Михаилом, который как-то предложил жительнице Саранска получить дополнительный доход.

По его рекомендации она связалась в мессенджере с финансовым экспертом торговой площадки, установила на смартфоне нужные приложения и окунулась в мир биржевых сделок с золотом, акциями и валютой. С течением времени женщине посоветовали увеличить оборотный капитал, и потерпевшая оформила два кредита на общую сумму более 500 тысяч рублей. Все деньги она пустила на сомнительные финансовые операции, которые якобы приносили ощутимый доход.

Когда сумма сделок у дамы превысила 15 000 долларов, ей указали на необходимость подключить какой-то протокол страхования второго уровня. В результате женщине пришлось взять еще два кредита на общую сумму 250 тысяч рублей и внести их на указанные счета.

Потом на площадке случился сбой. В поисках решения проблемы клиентка обратилась в техническую поддержку, где ей рассказали, что все это время она общалась с мошенниками. И вновь обманули. Для исправления ситуации и возврата потерянных средств с женщины вытянули еще несколько сот тысяч рублей.

Разумеется, свои деньги жительница Саранска назад так и не получила. Общая сумма потерь составила у нее 1 миллион 132 тысячи 350 рублей.