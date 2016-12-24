Бизнесу Мордовии помогут увеличить продажи в соцсетях

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства Мордовии проведут мастер-класс «Продавать больше в соцсетях. Ведем клиента по лестнице Ханта» из цикла мероприятий «Алгоритмы решения бизнес-задач». В онлайн-формате бизнесу передадут знания из области маркетинга.

Участникам расскажут о лестнице Ханта – модели, которая описывает путь клиента от полной неосведомленности до покупки продукта. Ее можно использовать не только в маркетинговой стратегии, но и в тактике, например, для создания продающего контента в соцсетях: клипов, цепочек историй и каруселей. Расположив контент последовательно – по ступеням узнавания – можно продать не «в лоб», а более естественно, ненавязчиво. Такие продажи называют нативными.

Занятие проведут основатель «Мастерской личного бренда» Ксения Ларионова. Она помогает владельцам бизнеса строить бренд-стратегии и использовать сторителлинг: рассказывать истории, которые приносят продажи. Лестница Ханта – основной шаблон, который Ксения показывает предпринимателям, когда учит создавать результативный контент.

Онлайн мастер-класс пройдет 29 января с 11:00 до 12:30 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный, быстрый интернет.

Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3G2BPP.