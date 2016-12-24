Жителей Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе эскизов памятника, посвященного героям СВО

В России стартовал конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. Он организован фондом «Защитники Отечества» и Московским финансово-юридическим университетом.

Поучаствовать могут не только профессиональные архитекторы и художники, но и все желающие, включая ветеранов СВО и их близких. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. Подать заявку можно до 28 февраля на сайте: roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov.



Лучшие работы будет выбирать специальная комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Имена победителя и дипломантов объявят уже этой весной.