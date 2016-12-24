В Саранске противодействуют распространению деструктивных идей

В Саранске под председательством главы администрации Пролетарского района Александра Кузьмина состоялось очередное заседание действующей при Антитеррористической комиссии городского округа Саранск рабочей группы по организации и проведению адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма, проживающими на территории района.

Для профилактической беседы был приглашен один из руководителей религиозной организации, расположенной на территории Пролетарского района г.о. Саранск, члены которой распространяли в Мордовии религиозную литературу деструктивного характера.

Как выяснилось, в распространяемой литературе отсутствовали официальное наименование религиозной организации и маркировка, а само содержание носит деструктивный характер, противоречащий традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Такие действия стали основанием для привлечения организатора к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 5.26 КоАП РФ. В результате по решению районного суда руководителю религиозной организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

С целью предотвращения подобных правонарушений впредь гражданину разъяснены положения действующего в России законодательства. Кроме того, его проинформировали об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности.

По итогам профилактической беседы отделу полиции № 4 УМВД России по г.о. Саранск рекомендовано осуществлять контроль по месту проживания саранчанина, а также за деятельностью расположенной на территории Пролетарского района религиозной организации.

Центру противодействия экстремизму МВД по Республике Мордовия, районной администрации, управляющим организациям по обслуживанию жилищного фонда поручено активизировать профилактическую работу, проводить на постоянной основе мониторинг сети Интернет в целом и в социальных сетях в частности, с целью выявления фактов распространения деструктивных религиозных материалов, а также усилить контроль за выявлением фактов распространения экстремистских и иных деструктивных материалов в жилых микрорайонах Пролетарского района г.о. Саранск.