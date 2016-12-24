В Саранске будут судить водителя, сбившего на «Ниве» женщину на пешеходном переходе

За ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека в суде ответит 36-летний житель поселка Ромоданово.

По данным следствия, 21 августа пошлого года в 13 часов 50 минут на улице Васенко в Саранске обвиняемый за рулем автомашины «Нива Шевроле» совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами доставили в лечебное учреждение. В дальнейшем было установлено, что полученные телесные повреждения нанесли тяжкий вред ее здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.