Синоптики прогнозируют в Мордовии туман и гололедицу на дорогах

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в утренние часы на территории республики Мордовия ожидается туман с видимостью 500-1000 метров, на дорогах местами гололедица.