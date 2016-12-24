Синоптики прогнозируют в Мордовии туман и гололедицу на дорогах

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в утренние часы на территории республики Мордовия ожидается туман с видимостью 500-1000 метров, на дорогах местами гололедица.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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