Благодаря нацпроекту в Зубовой Поляне благоустроили парк

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.

В 2024 году в Мордовии благоустроили 11 общественных территорий. Среди них Парк культуры и отдыха по Почтовому переулку в Зубовой Поляне. На его реконструкцию направляли более 11,5 млн рублей. Обновление любимого места отдыха жителей района началось еще в 2021 году. Тогда были оборудованы пешеходные и велодорожки, установлены скамейки и урны. Провели озеленение и установили уютные беседки.

Второй этап благоустройства прошел в 2024 году, он сделал парк еще более привлекательным и функциональным. Современная система освещения обеспечила безопасность и комфорт вечерних прогулок. Установлены детские игровые комплексы: созданы отдельные зоны для малышей и детей постарше.

Центральным элементом парка стала летняя эстрада, а визитной карточкой – стела с названием поселка. Кроме того, на прилегающей к парку площадке положили новый асфальт, что обеспечило удобный подъезд и парковку для автомобилей.