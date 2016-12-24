Малый и средний бизнес Мордовии может привлекать денежные средства на биржу

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» малый и средний бизнес получает всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку для развития. Широкий спектр возможностей для бизнеса открывает и биржа.

В прошедшем году дочерний банк Корпорации МСП выступил якорным инвестором для почти 40 компаний, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Из них 20 субъектов МСП впервые вышли на фондовый рынок. Совокупный объем выпусков составил 8,2 млрд. рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года (2,6 млрд рублей). Объем инвестиций на текущий момент составляет свыше 2 млрд. рублей. Чаще всего за якорными инвестициями и помощью в организации выпуска обращались предприниматели, занятые в сферах промышленности, сельского хозяйства, ИТ, торговли, финансового сектора.

«Одно из преимуществ выхода на биржу — усиление позиции компании и получение объективной рыночной оценки ее финансовых показателей. Малый и средний бизнес определенно нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок. Меры поддержки эмитентов должны иметь комплексный характер, учитывать запросы предпринимателей на всех этапах — от подготовительного до непосредственно выпуска самих облигаций», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Субсидирование части затрат, связанных с выходом на фондовый рынок, существенно повысило доступность биржевых инструментов для малого и среднего бизнеса. За два года общий объем компенсаций в рамках этой меры поддержки превысил 1 млрд. рублей. Большинство эмитентов, получивших субсидию, являются участниками Сектора Роста Московской Биржи. Компенсация затрат по выпуску облигаций позволяет предприятиям диверсифицировать источники финансирования, а также стимулирует бизнес к выходу на IPO», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

«В 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. Интерес бизнеса к привлечению финансирования за счет инструментов фондового рынка будет расти в среднесрочной перспективе. Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования большего количества компаний к рассмотрению альтернативных кредитованию способов привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.