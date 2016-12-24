В Атяшевском районе приведут в порядок 12 детских и спортивных площадок

В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что на 12 детских и спортивных площадках в п. Атяшево, п. Птицесовхоз «Сараст», с. Селищи, с. Батушево, с. Тетюши, с. Лобаски сломаны деревянные конструкции тренажеров и урн, нарушена целостность заборов, отсутствует сетка на футбольных воротах, отдельным элементам необходимо обновление внешнего вида.

Действуя в интересах несовершеннолетних, прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении обязанности привести детские и спортивные площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства. Суд с требованиями прокуратуры согласился.