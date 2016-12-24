Роспотребнадзор по РМ сообщил о новой мошеннической схеме

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По информации ведомства, неизвестные лица обращаются от имени должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с целью незаконного завладения денежными средствами.
От имени должностных лиц Роспотребнадзора совершаются телефонные звонки гражданам о якобы возмещении вреда от деятельности организации «Биосфера» путем перечисления денежных средств на номер банковской карты гражданина. Данная схема преследует цель получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковских счетах граждан.
В Роспотребнадзоре напоминают, что обо всех случаях обмана путем злоупотребления доверием, совершенных с целью хищения денежных средств, необходимо незамедлительно поставить в известность правоохранительные органы.
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