Роспотребнадзор по РМ сообщил о новой мошеннической схеме

Репортер

По информации ведомства, неизвестные лица обращаются от имени должностных  лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с целью  незаконного завладения денежными средствами.

От имени должностных лиц Роспотребнадзора совершаются телефонные звонки гражданам о якобы возмещении вреда от деятельности организации «Биосфера» путем перечисления денежных средств на  номер  банковской  карты гражданина. Данная схема преследует цель получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковских счетах граждан.

В Роспотребнадзоре напоминают, что обо всех случаях обмана путем злоупотребления доверием, совершенных с целью хищения денежных средств, необходимо незамедлительно поставить в известность правоохранительные органы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1