Роспотребнадзор по РМ сообщил о новой мошеннической схеме

По информации ведомства, неизвестные лица обращаются от имени должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с целью незаконного завладения денежными средствами.

От имени должностных лиц Роспотребнадзора совершаются телефонные звонки гражданам о якобы возмещении вреда от деятельности организации «Биосфера» путем перечисления денежных средств на номер банковской карты гражданина. Данная схема преследует цель получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковских счетах граждан.

В Роспотребнадзоре напоминают, что обо всех случаях обмана путем злоупотребления доверием, совершенных с целью хищения денежных средств, необходимо незамедлительно поставить в известность правоохранительные органы.