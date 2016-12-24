Жителей Старошайговского района выслушают в мобильной приемной прокурора Мордовии

Заместитель прокурора Республики Мордовия Евгений Шевченко в рамках работы мобильной приемной 29 января проведет прием жителей Старошайговского района.

По информации надзорного ведомств, прием будет проходить с 11:00 до 12:00 в прокуратуре Старошайговского района (с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д. 15).

Запись на прием осуществляется по телефонам - 8 (834-2) 47-55-05, 29-02-07 (прокуратура республики), 8-(834-32) 2-11-80 (с. Старое Шайгово).

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.