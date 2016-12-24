Предприниматели Мордовии получают господдержку через цифровую платформу

По итогам прошлого года региональные представители малого и среднего бизнеса получили через Цифровую платформу МСП.РФ 162 микрозайма на общую сумму 422,4 млн. рублей. Господдержка оказывалась в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего по стране в 2024 году через цифровую платформу было выдано кредитов на сумму более 18,1 млрд. рублей. Почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24% от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (18%).

«Средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,5%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Поддержка таким образом предоставлена почти 6,9 тысячам МСП из 84 регионов страны».