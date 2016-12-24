В Мордовии в рамках нацпроекта продолжится ремонт медицинских учреждений

Репортер

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии ремонтировались поликлиники и больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Закупалось новое оборудование, создавались комфортные условия для врачей и пациентов.

В 2024 году завершили работы в следующих медицинских организациях:

  • Комсомольская Центральная районная больница
  • Поликлиника №4 г. Саранска
  • Республиканский гериатрический центр
  • Поликлиника №2 г. Саранска.

Ремонтные работы, начатые в прошлом году, будут продолжены в этом. Это касается следующих больниц и поликлиник:

  • Ардатовская Центральная районная больница
  • Атяшевская Центральная районная больница
  • Инсарская районная больница
  • Ковылкинская Центральная районная больница
  • Краснослободская Центральная районная больница
  • Поликлиника №2 в с. Лямбирь
  • Ромодановская поликлиника им. В.С. Поросенкова
  • Торбеевская Центральная районная больница.

Обновление медицинских организаций будет проводится и в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году ремонтные работы начнутся в нескольких учреждениях:

  • Зубово-Полянской Центральной районной больнице
  • Ичалковской Центральной районной больнице
  • Торбеевской Центральной районной больнице в с. Атюрьево
  • Краснослободской Центральной районной больницы.

Стоит отметить, что в рамках создания новой модели медицинской организации уже в 2020 году все медицинские учреждения республики со структурными подразделениями перешли на принципы бережливого производства.

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