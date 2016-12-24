В Мордовии в рамках нацпроекта продолжится ремонт медицинских учреждений

«У нас есть желание работать!»
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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии ремонтировались поликлиники и больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Закупалось новое оборудование, создавались комфортные условия для врачей и пациентов.
В 2024 году завершили работы в следующих медицинских организациях:
Ремонтные работы, начатые в прошлом году, будут продолжены в этом. Это касается следующих больниц и поликлиник:
Обновление медицинских организаций будет проводится и в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году ремонтные работы начнутся в нескольких учреждениях:
Стоит отметить, что в рамках создания новой модели медицинской организации уже в 2020 году все медицинские учреждения республики со структурными подразделениями перешли на принципы бережливого производства.
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