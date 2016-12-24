В Мордовии в рамках нацпроекта продолжится ремонт медицинских учреждений

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии ремонтировались поликлиники и больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Закупалось новое оборудование, создавались комфортные условия для врачей и пациентов.

В 2024 году завершили работы в следующих медицинских организациях:

Комсомольская Центральная районная больница

Поликлиника №4 г. Саранска

Республиканский гериатрический центр

Поликлиника №2 г. Саранска.

Ремонтные работы, начатые в прошлом году, будут продолжены в этом. Это касается следующих больниц и поликлиник:

Ардатовская Центральная районная больница

Атяшевская Центральная районная больница

Инсарская районная больница

Ковылкинская Центральная районная больница

Краснослободская Центральная районная больница

Поликлиника №2 в с. Лямбирь

Ромодановская поликлиника им. В.С. Поросенкова

Торбеевская Центральная районная больница.

Обновление медицинских организаций будет проводится и в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году ремонтные работы начнутся в нескольких учреждениях:

Зубово-Полянской Центральной районной больнице

Ичалковской Центральной районной больнице

Торбеевской Центральной районной больнице в с. Атюрьево

Краснослободской Центральной районной больницы.

Стоит отметить, что в рамках создания новой модели медицинской организации уже в 2020 году все медицинские учреждения республики со структурными подразделениями перешли на принципы бережливого производства.